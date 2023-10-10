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BBC

تركيا وقطر يبحثان تطور الأوضاع في فلسطين

11:05 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

تركيا وقطر

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الدوحة - (د ب أ)

ناقش رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ونظيره التركي هاكان فيدان، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، وسبل تخفيض التصعيد.

ووفق وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الثلاثاء، جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية القطري من نظيره التركي.

وأعرب وزير الخارجية القطري، عن قلق الدوحة العميق إزاء تصاعد العنف بين الجانبين، مشددا على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مؤكدًا على ضرورة تكاتف جهود البلدين من أجل التهدئة وخفض التصعيد وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات.

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تركيا قطر فلسطين وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن

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