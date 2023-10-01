أزمة التمويل الحكومي.. بايدن: سئمنا سياسة حافة الهاوية التي يتعامل بها الجمهوريين

وكالات:

أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن ضجره من سياسة "حافة الهاوية" التي يتعامل بها الجمهوريين، في أعقاب توقيع مشروع قانون التمويل الحكومي المؤقت، لتجنب الإغلاق الحكومي.

وتعهد بايدن، بمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا، بعد إقرار ميزانية مؤقتة لا تتضمن تخصيص أموال لكييف.

وقال إن "الجمهوريين تعهدوا بدعم أوكرانيا من خلال تصويت منفصل. لا يمكننا، تحت أي ظرف من الظروف، قطع المساعدات الأميركية لكييف. وأتوقع أن يفي رئيس البرلمان بالتزامه".