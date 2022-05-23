شكري‬ يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية

دافوس - أ ش أ

واصل وزير الخارجية سامح شكري، لقاءاته على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، حيث التقى اليوم الاثنين، مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورجيه برانديه.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمنتدى في إطار رئاسة مصر واستضافتها لمؤتمر (COP27)، كما تباحث شكرى وبرانديه بشأن الأوضاع الاقتصادية الدولية والأمن الغذائي في ظل الأزمة الأوكرانية وسبل الحد من تداعياتها.

كما التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية مفوض تعزيز أسلوب الحياة الأوروبية مارجريتيس شيناس، وتناول الجانبان خلال اللقاء العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالاضافة لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والتحول الرقمي، والتدريب المهني والتعليم الفني، والهجرة، والثقافة، والهجرة، والثقافة.