الانفصاليون: هناك 78 امرأة بين أسرى مصنع آزوفستال في أوكرانيا

ماريوبول - (د ب أ)

ذكر الانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا أن هناك 78 امرأة من بين المقاتلين الذين تم أسرهم في مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرق أوكرانيا.

وبحسب وكالة تاس الروسية، قال دينيس بوشلين، زعيم الانفصاليين في دونيتسك، مساء اليوم السبت، إن أجانب قد تم أسرهم أيضا في روسيا، لكنه لم يذكر رقما محددا حتى الآن.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس الجمعة أن مصانع الصلب في بحر آزوف، التي كانت محاصرة منذ أسابيع، قد تم الاستيلاء عليها بالكامل.

وبحسب موسكو، فإن إجمالي 2439 جنديا أوكرانيا أسرهم الروس منذ 16 مايو الجاري.

وقال بوشلين: "كان لديهم ما يكفي من الطعام والماء، ولديهم ما يكفي من الأسلحة"، مبينا أن "المشكلة كانت قلة الأدوية".

وذكر الزعيم الانفصالي أن ستة مسلحين أوكرانين قتلوا في مصانع الصلب "وهم يحاولون تفجير مستودعات الذخيرة قبل أسرهم".