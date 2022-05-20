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روسيا تقول إن "تحرير" لوجانسك بأوكرانيا بات وشيكا

05:58 م الجمعة 20 مايو 2022
روسيا تقول إن "تحرير" لوجانسك بأوكرانيا بات وشيكا

الجيش الروسي

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موسكو - (د ب أ):

تواصل القوات الروسية تقدمها في أنحاء إقليم دونباس الأوكراني، حيث تقول موسكو أن "تحرير" ما يطلق عليها بجمهورية لوجانسك بات وشيكا.

ويضم دونباس، حيث تكثفت العمليات القتالية في الأسابيع القليلة الماضية، "الجمهوريتين الشعبيتين" المعلنتين من جانب واحد، وهما دونيتسك ولوجانسك، واللتين أسسهما الانفصاليون الموالون لروسيا في عام 2014.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في اجتماع وزاري اليوم الجمعة إن "تحرير جمهورية لوجانسك الشعبية يوشك على الاكتمال".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أن روسيا ستعترف بالمنطقتين الانفصاليتين كجمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا قبل فترة وجيزة من شن غزوه في 24 فبراير.

كما أبلغ شويجو الحاضرين بالاجتماع أن بعض المقاتلين الأوكرانيين لا يزالون يحتمون في مصنع أزوفستال المحاصر بمدينة ماريوبول الساحلية.

وقال شويجو إن "الحصار على أزوفستال مستمر".

وتقول روسيا إن 1908 جنود أوكرانيين في أزوفستال قد استسلموا حتى الآن. وهم الآن رهن الاحتجاز لدى الروس ومصيرهم غير واضح.

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