مفوضية حقوق الإنسان تزور إقليم شينجيانج الصيني الأسبوع المقبل

جنيف - (د ب أ):

قال مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اليوم الجمعة إنها ستحصل على دخول نادر لإقليم شينجيانج، ضمن زيارة مدتها ستة أيام للصين الأسبوع المقبل.

وتتهم الصين من جانب منظمات حقوقية ونواب في العديد من الدول بارتكاب جرائم إبادة بحق أقلية الإيجور، والجماعات الأخرى التي غالبيتها من المسلمين في شينجيانج، وهو إقليم كبير بشمال غرب البلاد.

وتنفي الصين ارتكاب أي انتهاكات في شينجيانج.

وستكون المفوضة السامية في الصين للقاء ممثلي هيئات رسمية ومنظمات مجتمع مدني وشركات ومؤسسات أكاديمية.

وتعتزم باشليه عقد مؤتمر صحفي في 28 مايو، وهو اليوم الأخير لزيارتها. وأعدت بالفعل تقريرا حقوقيا عن الوضع في شينجيانج، لكنها لم تنشره بعد.

وأعلنت المفوضة السامية في مارس أنها حصلت على رحلة للصين في مايو. وتم تأكيد توقيت الزيارة ومسارها اليوم الجمعة.