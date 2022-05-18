سوليفان: نتحدث مع إسرائيل لتحديد موعد لزيارة بايدن

وكالات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن بلاده تجري مشاورات مع إسرائيل لتحديد موعد لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة في المستقبل القريب، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس أعلن أمس الثلاثاء، توجهه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لمقابلة الرئيس الامريكي جو بايدن ونظيره الأمريكي لويد أوستن، لمناقشة التهديدات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، وبالتحديد التهديدات الإيرانية لإسرائيل.