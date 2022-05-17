الأمن الروسي: الدرع النووي يضمن استقلالنا ويساعد في منع حرب عالمية ثالثة

روسيا - (أ ش أ)

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن الدرع النووي الروسي يساعد في ضمان استقلال البلاد منذ سنوات عديدة.

وقال مدفيديف، خلال اجتماع في المركز الوطني للفيزياء والرياضيات، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/، إنه: "إنشاء درع نووي موثوق لروسيا و حلفائنا ويضمن هذا الدرع استقلالنا لسنوات كثيرة، ويساعد أيضا على تهدئة أولئك الذين يحاولون دفع بلدنا نحو حرب عالمية ثالثة أو مشكلة أخرى".

وأضاف: "أنه لا ينبغي على خصومنا أن ينسوا هذا الأمر، وبالطبع فإن روسيا تتبع الاتفاقات التي تم التوصل إليها على المستوى الدولي والمنصوص عليها في الاتفاقيات الرئيسية والوثائق الرئيسية"، مؤكدا أن موقف موسكو من هذه القضية لم يتغير، فهي تدعو إلى استخدام الطاقة النووية وغيرها من التقنيات والحلول الحديثة للأغراض السلمية والبناءة.

وتابع: "إننا نعيش في عالم من الابتكارات، ومهمتنا هي تحقيق تقدم مستقر وواثق في تنمية الدولة وإيجاد حلول متطورة في أهم الصناعات".

وفي سياق آخر، كشف جهاز المخابرات الخارجية الروسي النقاب عن قيام الولايات المتحدة بتجنيد مسلحين من سوريا، بمن فيهم عناصر تنظيم "داعش" للمشاركة في المعارك بأوكرانيا.

وأشارت المخابرات الروسية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/، إلى أنه يجري تدريب مسلحين موالين للولايات المتحدة في قاعدة "التنف" الأمريكية بسوريا لإرسالهم إلى أوكرانيا، مبينا أنه في هذه القاعدة يتم تدريب ما يصل إلى 500 مقاتل من تنظيم داعش موال للولايات المتحدة وجهاديين آخرين في نفس الوقت.

وأكدت أن فصائل الجهاديين موجهة بشكل أساسي إلى تنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية ضد وحدات القوات المسلحة الروسية في سوريا، والآن في أوكرانيا أيضا.