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سنغافورة تسجل أول إصابات بسلالتين متحورتين من "أوميكرون"

10:34 م الأحد 15 مايو 2022
سنغافورة تسجل أول إصابات بسلالتين متحورتين من "أوميكرون"

فيروس كورونا

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سنغافورة - (د ب أ)

اكتشفت سنغافورة أول حالات إصابة محلية من المتحورين الفرعيين الجديدين لفيروس "أوميكرون" المتحور عن كورونا.

ونقلت اليوم الأحد صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية عن وزارة الصحة القول إنها رصدت حالتي إصابة بسلالة (بي إيه.4) وحالة أخرى بسلالة (بي إيه.5)، وذلك من خلال المراقبة النشطة .

ولفتت الوزارة إلى أن الحالات الثلاث كانت بدون أعراض أو بأعراض خفيفة، ولم تحتاج إلى النقل للمستشفيات، وبينت أنهم جميعا قد تم تلقيحهم وتلقوا أيضا جرعات معززة.

وأضافت الوزارة: "سنعزز جهود المراقبة المحلية ونواصل رصد تفشي (بي إيه.4) و(بي إيه.5) في سنغافورة".

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