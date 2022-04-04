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بوتين يهنئ رئيس الوزراء المجري بفوز حزبه في الانتخابات البرلمانية

03:01 م الإثنين 04 أبريل 2022
بوتين يهنئ رئيس الوزراء المجري بفوز حزبه في الانتخابات البرلمانية

فلاديمير بوتين

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موسكو- (أ ش أ):

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بفوز حزبه "فيدس" وحلفائه في الانتخابات البرلمانية.

وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين)- في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن الرئيس فلاديمير بوتين أرسل برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان؛ بمناسبة فوز الائتلاف الحزبي الذي يقوده في الانتخابات البرلمانية.

وقال بوتين: نثق في أنه على الرغم من الوضع الدولي الصعب، فإن مواصلة تطوير الشراكات الثنائية يلبي بالكامل مصالح شعبي روسيا والمجر.

تجدر الإشارة إلى أن فيكتور أوربان أعلن في وقت سابق اليوم فوز حزبه في الانتخابات التي أجريت في البلاد أمس الأحد.

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