أوكرانيا: إعادة فتح طريق رئيسي بين كييف وتشيرنيهيف اليوم

موسكو- (د ب أ):

توقع مراقبون أن يعود نقل المساعدات بين تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا والعاصمة كييف ممكنا مرة أخرى اعتبارا من اليوم الاثنين.

وأعلن حاكم مقاطعة تشيرنيهيف، فياتشيسلاف تشاوس، عبر تليجرام أنه بداية من الساعة العاشرة صباحا، سوف يتم إعادة فتح الطريق الرئيسي في كلا الاتجاهين.

وقال إنه سوف يكون هناك حد للوزن بحد أقصى خمسة أطنان، وإنه من المتوقع حدوث اختناقات مرورية في بعض الأماكن.

يشار إلى أن الطريق له أهمية استراتيجية ويبلغ طوله 125 كيلومترا من تشيرنيهيف جنوبا إلى كييف.

وبعد محادثات مع أوكرانيا، وافقت روسيا على تقليص عملياتها القتالية بشكل كبير بالقرب من كييف وتشيرنيهيف الأسبوع الماضي، وهو ما وصفه حلف شمال الأطلسي (ناتو) وكييف بأنه "إعادة تموضع" مع نقل موسكو تركيزها إلى جنوب وشرق أوكرانيا.

كان اكتشاف قتلى مدنيين في بلدات بالقرب من كييف بعد انسحاب القوات الروسية قد أثار غضبا دوليا. واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات الروسية بارتكاب إبادة جماعية.

ووثقت الأمم المتحدة مقتل 1417 مدنيا منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير بينهم 121 طفلا وصبيا. وتم تسجيل إصابة 2038 شخصا على الأقل من بينهم 171 طفلا.