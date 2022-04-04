منظمة حقوقية: الفظائع الروسية في أوكرانيا ليست حالات فردية

برلين - (د ب أ)

وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش، الفظائع التي يزعم أن القوات الروسية في أوكرانيا ارتكبتها بأنها "بالتأكيد ليست حالات فردية"، حتى لو لم تكن "مخططة بشكل منهجي".

وقال مدير هيومن رايتس ووتش في ألمانيا، فينزل ميشالسكي، للهيئة العامة للبث الإذاعي الألمانية مساء اليوم الأحد إن "قصف المناطق السكنية المدنية واستخدام الأسلحة المحظورة يشير إلى أن هذا أمر تتم الموافقة عليه واعتماده ويستخدم كتكتيك قتالي".

ودعا ميشالسكي إلى إجراء تحقيق من قبل الأمم المتحدة في "جرائم الحرب"، مضيفا أنه من المهم عدم دفن الموتى للحفاظ على الأدلة.

وتابع: "نطالب الحكومة الروسية بالتحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها"، معترفا في الوقت نفسه بأنه لا يثق كثيرا في أن هذا سيحدث.