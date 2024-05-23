الرئيس الإيراني المؤقت: استمرار تعزيز العلاقات بين مصر وإيران بقوة



وكالات:

أعلن الرئيس الإيراني المؤقت، محمد مخبر، عن استمرار تعزيز العلاقات بين إيران ومصر بقوة، مشيراً إلى الروابط التاريخية والحضارية المشتركة بين البلدين. جاء ذلك خلال لقائه بوزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي كان في طهران لتقديم واجب العزاء في وفاة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني الراحل حسين أمير عبد اللهيان.

أكد الرئيس المؤقت أهمية تعزيز العلاقات وتطويرها بين البلدين، خاصة في المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية، مشيراً إلى رغبة إيران في تعميق التفاعلات الثنائية.

وعبر وزير الخارجية المصري عن استعداد مصر لتعزيز العلاقات مع إيران، مشيداً بالجهود التي بذلها الرئيس الإيراني الراحل ووزير الخارجية الراحل في تعزيز التفاعلات بين البلدين.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود التقارب السياسي والثقافي بين البلدين، وتشكل بداية جديدة لعلاقات متجددة بعد عقود من الانقطاع.