أوكرانيا: تدمير مدرج مطار أوديسا بصواريخ روسية

برلين - (د ب أ)

ذكرت مصادر أوكرانية أن هجوما روسيا صاروخيا دمر مدرج مطار مدينة أوديسا الساحلية.

وأعلن محافظ أوديسا مكسيم مارشينكو عبر تطبيق تليجرام اليوم أن الروس هاجموا المدينة الواقعة جنوبي أوكرانيا من شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود.

وذكر أنه تم استخدام صواريخ من نظام الدفاع الساحلي "المحصن". ولم يسقط قتلى أو مصابون.

وغزت روسيا أوكرانيا المجاورة في 24 فبراير. ونتيجة لذلك، تم تعليق الملاحة الجوية المدنية في أوكرانيا تماما. وحتى ذلك الحين كانت تستقبل مدينة أوديسا الساحلية رحلات طيران من الخارج، من برلين على سبيل المثال.