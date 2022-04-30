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البرهان يطلع على الجهود المبذولة لمعالجة الأوضاع بولاية غرب دارفور

09:30 م السبت 30 أبريل 2022
البرهان يطلع على الجهود المبذولة لمعالجة الأوضاع بولاية غرب دارفور

رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان

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الخرطوم - (أ ش أ):
اطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، على نتائج زيارة وفد اللجنة السيادية لولاية غرب دارفور، والجهود المبذولة لمعالجة الأوضاع بالولاية بعد الأحداث التي شهدتها مؤخرا، وسقط فيها عدد كبير من القتلى والجرحى.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم وفد اللجنة برئاسة عضو مجلس السيادة عبدالباقي عبدالقادر، وبحضور وزير الدفاع الفريق ركن يس إبراهيم يس.
وقال عضو مجلس السيادة، في تصريح صحفي، إن اللجنة تم تكوينها بتوجيه مباشر من مجلس السيادة ومجلس الأمن والدفاع وذلك للنظر في مجمل الوضع في غرب دارفور والاحتياجات العاجلة للمتضررين من الأحداث بالولاية.
وأشار إلى أن اللجنة، فور وصولها، انخرطت في اجتماعات مطولة مع لجنة أمن الولاية، وقامت بزيارة مواقع الأحداث في الجنينة ومحلية كرينك ووقفت على طبيعة الأحداث بالمنطقة.
وأضاف أن الهدف الأساسي من تكوين اللجنة هو الوقوف على الأوضاع الأمنية والإنسانية والصحية بالولاية ورفع تقرير شامل بشأنها.
وأوضح أنه تمت السيطرة على الوضع الصحي من خلال الجهود التي اضطلعت بها الفرق الصحية في علاج الجرحى والمصابين وتوفير المعينات الصحية للمتضررين.
وأكد أن هذه الأحداث وجدت اهتماما متعاظما من قيادة الدولة، معربا عن أمله في استدامة السلام والاستقرار في السودان.

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مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان غرب دارفور

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