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أردوغان ينهي زيارته إلى السعودية: "إنها مرحلة كسب الأصدقاء"

02:11 م السبت 30 أبريل 2022
أردوغان ينهي زيارته إلى السعودية: "إنها مرحلة كسب الأصدقاء"

أردوغان

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أنقرة - (د ب أ):

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إن أنقرة والرياض اتفقتا على دفع التعاون الاقتصادي المشترك إلى الأمام.

وأردف أردوغان قائلا: "يتعين علينا الدخول في مرحلة جديدة مع الدول التي نتقاسم معها نفس المعتقدات والأفكار، إنها مرحلة كسب أصدقاء وليس خلق أعداء".

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من المملكة العربية السعودية بعد زيارة استغرقت يومين.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن أردوغان قوله:"اتفقنا مع الرياض على إعادة تفعيل الإمكانات الاقتصادية الكبيرة بين تركيا والسعودية من خلال فعاليات تجمع مستثمري البلدين".

وأعرب أردوغان عن دعم تركيا تنظيم معرض "إكسبو 2030" الدولي في السعودية.

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