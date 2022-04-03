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وفد من جامعة الدول العربية يزور موسكو غداً لبحث الأزمة الأوكرانية

07:24 م الأحد 03 أبريل 2022
وفد من جامعة الدول العربية يزور موسكو غداً لبحث الأزمة الأوكرانية

رمطان لعمامرة وزير الخارجية الجزائري

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الجزائر - (أ ش أ):

يقوم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، ابتداء من غد الإثنين بزيارة إلى موسكو برفقة وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية، لمباشرة مشاورات مع الجانب الروسي، تتبعها زيارة إلى العاصمة البولندية وارسو للقاء الطرف الأوكراني.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الوزراء العرب سيستمعون إلى مواقف وانشغالات الطرفين على ضوء آخر التطورات الأمنية والسياسية للأزمة في أوكرانيا.

وبحسب البيان، سيبحث الوزراء العرب آفاق وسبل مساهمة مجموعة الاتصال العربية في مساعي التهدئة والتخفيف من حدة التوتر، وصولا إلى تقريب وجهات النظر بما يسمح بالتعجيل في التوصل إلى حل سياسي؛ يرتكز على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويأخذ بعين الاعتبار انشغالات كل الأطراف.

وتندرج هذه الجولة في إطار برنامج عمل مجموعة الاتصال العربية، على المستوى الوزاري، التي أقر مجلس وزراء جامعة الدول العربية تشكيلها خلال دورته الـ157، المنعقدة في التاسع من مارس الماضي بالقاهرة، لتوَّلي متابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بالقضية الأوكرانية بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة.

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