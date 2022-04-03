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لقاحان صينيان بتقنية "إم آر إن أيه" يحصلان على موافقة لبدء التجارب السريرية

04:47 م الأحد 03 أبريل 2022
لقاحان صينيان بتقنية "إم آر إن أيه" يحصلان على موافقة لبدء التجارب السريرية

لقاحات صينية

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بكين- (د ب أ):
قالت شركة صينية إنها حصلت على موافقة لبدء إجراء التجارب السريرية للقاحها المضاد لمرض "كوفيد -19"، على أساس تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال "إم آر إن أيه"، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن شركة محلية أخرى تقدمت بطلب لبدء تجربة مماثلة.
وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد بأنه قد تمت الموافقة لمجموعة "سي إس بي سي" المحدودة للادوية من قبل الجهة الصينية المنظمة لإنتاج المنتجات الطبية، لبدء التجارب السريرية للقاح الذي يحمل اسم "إس واي إس 6006"، بحسب ما ورد في بيان صادر عن بورصة هونج كونج.
وقالت الشركة إن الدراسات قبل السريرية أظهرت أن اللقاح يمكنه أن يساعد في تحييد سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا، وأوضحت الشركة أن اللقاح لا يحتاج إلى التخزين في درجات حرارة أقل من الصفر.

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