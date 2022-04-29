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السفارة الأمريكية تحذر من هجوم إرهابي في مالي مطلع الأسبوع

10:43 م الجمعة 29 أبريل 2022
السفارة الأمريكية تحذر من هجوم إرهابي في مالي مطلع الأسبوع

ارشيفيه

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باماكو - (د ب أ):

أصدرت السفارة الأمريكية في مالي بيانا تحذر فيه من احتمال وقوع هجوم إرهابي على مطاعم وفنادق وسفارات في العاصمة باماكو.

وقالت السفارة إنه قد يتم شن الهجوم على مواقع يتردد عليها الأجانب. وقد تتزامن أعمال العنف مع العطلة الأسبوعية الغربية التي توافق نهاية شهر رمضان.

ونصحت السفارة رعاياها الأمريكيين بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة، والابتعاد عن الأنظار، واتخاذ جانب الحيطة والحذر في محيطهم.

وهناك العديد من الجماعات المسلحة النشطة في مالي. وتعهد بعضها بالولاء لتنظيمى داعش أو القاعدة الإرهابيين . ويحكم البلاد، التي يبلغ عدد سكانها نحو 21 مليون نسمة، مجلس عسكري منذ نحو عام.

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