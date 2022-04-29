يريفان: وزير خارجية جورجيا يعقد محادثات دبلوماسية في أرمينيا

يريفان - (أ ش أ):

ذكرت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الجمعة، أن وزير خارجية جورجيا إيليا دارشياشفيلي سيعقد محادثات دبلوماسية في أرمينيا في زيارة رسمية.

وأوضحت الخارجية الأرمينية -في بيان بثته عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة- أن وزيري خارجية أرمينيا وجورجيا يعقدان اجتماعًا غدا في وزارة الخارجية الأرمينية، ويليه تصريحات لوسائل الإعلام.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء"أرمنبريس" الأرمينية.

وذكر البيان أنه من المقرر أيضا خلال الزيارة الرسمية أن يعقد دارشياشفيلي اجتماعات مع رئيس أرمينيا ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان.