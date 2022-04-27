ألمانيا تخصص 180 مليون يورو لإجراءات الأمن خلال قمة مجموعة السبع في يونيو

نورنبرج- (د ب أ):

خصصت السلطات الألمانية 180 مليون يورو لضمان الأمن خلال انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في قصر "إلماو" بولاية بافاريا جنوبي البلاد يومي 26 و28 يونيو المقبل.

ومن المتوقع أن يحتج عشرات الآلاف من المتظاهرين خلال القمة التي ستجمع قادة كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، إلى جانب مسؤولين من الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الداخلية المحلي بولاية بافاريا، يواخيم هيرمان، اليوم الأربعاءK إنه من المقرر اتخاذ إجراءات حازمة ضد الأشخاص الذين يشكلون تهديدا للحدث، وأضاف: "أقول بكل وضوح إننا سنعمل بشكل حاسم ... للحيلولة دون وقوع حدوث اضطرابات خلال القمة قدر الإمكان أو لوقفها في مسارها".

ولم يذكر الوزير عدد رجال الشرطة الذين سيتم نشرهم لتأمين القمة. وقال إن آخر مرة عُقدت فيها القمة في قصر "إلماو" عام 2015 شارك في التأمين 18 ألف شرطي.