سوريون ينفذون وقفة احتجاجية لفك حصار مدينة الحسكة

دمشق - (د ب أ ):

نفذ المئات من أهالي مدينة الحسكة في سوريا اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية ضد حصار قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لأحياء وسط المدينة مطالبين برفع الحصار وخروج القوات الأمريكية والتركية من المحافظة.

ودخلت أزمة حصار الأحياء، التي تسيطر عليها الحكومة السورية في محافظة الحسكة منعطفاً جديداً بعد قطع المياه عنها منذ خمسة أيام .

وتتزود مدينة الحسكة بمياه الشرب من محطة علوك، 75 كم شمال المدينة، وهي خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة الموالية لتركيا وقد توقفت المحطة بسبب المواجهات التي تجري بين قوات قسد وفصائل المعارضة في ريف مدينة رأس العين الجنوبي .

وقالت مصادر سورية مطلعة في مدينة الحسكة لوكالة الانباء الألمانية ( د. ب. أ ) :" تضع قوات قسد عراقيل أمام سير مفاوضات لفك الحصار عن مناطق سيطرة الحكومة السورية في مدينتي الحسكة والقامشلي ".

من جانبه أكد مصدر في المعارضة السورية أن " فصائل المعارضة رفعت جاهزيتها منذ منتصف الشهر الجاري وأن اشتباكات وتبادل قصف يومي على خطوط التماس في ريفي الحسكة والرقة ".

وبين المصدر لـ ( د. ب. أ ) :" يبدو هناك تفاهمات تركية أمريكية خاصة بعد منع تركيا مرور الطائرات الروسية من الأجواء التركية باتجاه سوريا ، هذه التفاهمات ربما تصل إلى اعطاء ضوء أخضر أمريكي للقوات التركية لعملية عسكرية في ريف مناطق ريف حلب الشرقي ".