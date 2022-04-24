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مصرية كرمها السيسي.. من هي فرح الديباني مغنية خطاب النصر لماكرون؟

11:56 م الأحد 24 أبريل 2022
مصرية كرمها السيسي.. من هي فرح الديباني مغنية خطاب النصر لماكرون؟

فرح الديباني

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وكالات:

ظهرت المطربة المصرية الشابة، فرح الديباني، أمام الملايين حول العالم، بشكل لافت خلال خطاب النصر الذي ألقاه، إيمانويل ماكرون، مساء الأحد، احتفالا بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا.

وخطفت الأوبرالية العالمية الميزو سوبرانو فرح الديبانى، الأنظار عندما ظهرت بجوار ماكرون، بعدما دعاها الرئيس بنفسه للغناء في خطاب النصر.

وأقرت المرشحة الرئاسة مارين لوبان، بهزيمتها أمام ماكرون، ليفوز الأخير بجولة ثانية، تعهد خلالها بتحقيق الوحدة لكل الفرنسيين.

مطربة أوبرالية كرمها السيسي

فرح الديباني، هي مغنية أوبرا مصرية الجنسية، نشأت في محافظة الإسكندرية، وخريجة المدرسة الألمانية للموسيقى.

‏التحقت بأوبرا باريس عام 2016، وهي أول عربية تفوز بجائزة أفضل مغنية أوبرا شابة، من أوبرا باريس في العام 2019، و‏تفوقت على حوالي 800 شخص نافسوا معها على جائزة أفضل مغنية أوبرا شابة.

واختارتها مجلة عالم الاوبرا في المانيا كأفضل موهبة أوبرالية شابة وحصلت علي جائزة مؤسسة فاجنر وغنت علي خشبة مسرح الكوميديا الأوبرالية في برلين.

وتم تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب فى شرم الشيخ لمشوارها الفنى الحافل بالنجاحات.

صورة 1 السيسي والديباني"غناء مذهل"

برزت صحف عالمية دور فرح الديباني خلال حوالي دقيقتين غنت خلالهما في حفل النصر للرئيس إيمانويل ماكرون.

وقالت صحيفة "باريس ماتش"، إن "غناء فرح الديباني خلال حفل النصر كان مذهلا"، فضلا عن تخصيص تقرير كامل عن قصة كفاح المطربة المصرية.

فيما نشرت صحيفة "لو باريزيان" الشهيرة وبين الأكثر انتشارا في فرنسا، تقرير كامل عن المطربة المصرية فرح الديباني.

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