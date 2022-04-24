رئيس الوزراء الباكستاني يخفض عقوبة جميع السجناء في البلاد

إسلام آباد - (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اليوم الأحد خفض العقوبات التي يقضيها جميع السجناء على مستوى البلاد بواقع شهرين، وذلك خلال زيارته لسجن كوت لاخبات.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية بأن شريف أصدر توجيهات أيضا بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة الداخلية رنا صنع الله لوضع استراتيجية شاملة لتوفير المرافق الأساسية لنزلاء السجون، إلى جانب عمل تحسينات في النظام العام.

وسوف تضم اللجنة المسؤولين المعنيين من الأقاليم الباكستانية الأربعة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مسؤولية الحكومة هي ضمان أن يصبح السجين، بعد إطلاق سراحه، مواطنا فعالا في المجتمع.