الأمم المتحدة تدين انفجار قندوز وتطالب بمحاسبة الجناة

كابول - (د ب أ)

أدان نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في أفغانستان رامز الأكبروف الانفجار الذي وقع أمس الجمعة في مسجد بمنطقة "الإمام صاحب" بولاية "قندوز" شمال البلاد، فيما قدم تعازيه لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيان صحفي أن الحوادث الأخيرة في أفغانستان تذكير مؤلم بانعدام الأمن وبالمخاطر التي يواجهها الشعب الأفغاني يوميا، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية اليوم السبت.

وأضاف الأكبروف "الاستخدام العشوائي للعبوات الناسفة بدائية الصنع، التي تسببت بالفعل في سقوط أكثر من مئة مدني هذا الأسبوع، أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف على الفور".

بالإضافة إلى ذلك، ذكر نائب الممثل الخاص جميع الأطراف بالوفاء الكامل بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وطالب الأكبروف بمحاسبة منفذي الانفجارات.

وكان أكثر من 33 مدنيا ، بينهم أطفال، قد لقوا حتفهم في انفجار داخل مسجد بولاية قندوز شمالي أفغانستان،حسبما أفاد مسؤولون أمس الجمعة

وقال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد إن 43 آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع في منطقة الإمام صاحب في الولاية.

وقال مسؤول محلي في الولاية إن الانفجار استهدف مسجدا للصوفيين يحمل اسم مولوي اسكندر.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم ولكن أصابع الاتهام تشير إلى أن تنظيم الدولة الإرهابي هو المشتبه به الرئيسي في هذا الحادث.

وتستهدف موجة جديدة من العنف البلد الذي مزقته الحرب بعد فترة من الهدوء النسبي.