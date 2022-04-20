"خطابات لموسكو وكييف".. الأمم المتحدة: جوتيريش يدعو لعقد اجتماعات مع بوتين وزيلينسكي

الامم المتحدة - (أ ش أ)

سلمت الأمم المتحدة، خطابين إلى البعثتين الروسية والأوكرانية في المنظمة الدولية تطلب فيهما التحضير لعقد اجتماعين منفصلين بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي لبحث سبل وقف النزاع.

وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم الأربعاء - في تصريحات أوردتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - "بعد ظهر أمس، تم تسليم رسالتين منفصلتين إلى البعثتين الدائمتين لروسيا وأوكرانيا. وطلب الأمين العام في هاتين الرسالتين من الرئيس فلاديمير بوتين استقباله في موسكو والرئيس فلاديمير زيلينسكي لاستقباله في كييف".

وأضاف "الفكرة هي أن يذهب [جوتيريش] إلى العاصمتين (موسكو وكييف) للقاء الرئيسين لمناقشة الخطوات العاجلة التي يمكن اتخاذها لوقف القتال".

وأشار إلى أن "الأمم المتحدة لم تتلق أي رد حتى الآن من روسيا أو أوكرانيا على تلك الرسائل".