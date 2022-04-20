على خطى بريطانيا.. الدنمارك تعتزم إبعاد طالبي اللجوء إلى رواندا

لندن - (بي بي سي)

أكدت الدنمارك أنها تجري محادثات مع رواندا بشأن نقل طالبي اللجوء إلى هناك، أسوة ببريطانيا التي بادرت إلى اتخاذ خطوة مماثلة الأسبوع الماضي مع الدولة الأفريقية.

وكانت بريطانيا أعلنت اعتزامها نقل الآلاف من طالبي اللجوء إلى رواندا في صفقة بملايين الدولارات في إطار محاولة الحكومة البريطانية للقضاء على الهجرة غير القانونية في البلاد وردع وتحطيم شبكات تهريب البشر.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن من شأن الصفقة التي عقدت بين بلاده ورواندا بقيمة 120 مليون جنيه استرليني، أن "تنقذ أرواحاً لا تعد ولا تحصى" من ضحايا مهربي البشر.

وأكدت حكومته على انه سيتم إرسال أول دفعة من طالبي اللجوء الذين ستستضيفهم رواندا في غضون أسابيع.

يذكر أنه تم المصادقة لعام الماضي على قانون في الدنمارك، التي اعتمدت سياسات اعتبرت صارمة وقاسية بحق اللاجئين، يسمح بنقل هؤلاء حال وصولهم إلى أراضيها إلى مراكز للجوء في دولة شريكة، إلا أنها لم تجد دولة شريكة في ذلك الوقت.

وتثير هذة الإجراءات انتقادات دعاة منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والسلطات الدينية.