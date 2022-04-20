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مطار بغداد الدولي يعلق الحركة الجوية بسبب سوء الأحوال الجوية

01:21 م الأربعاء 20 أبريل 2022
مطار بغداد الدولي يعلق الحركة الجوية بسبب سوء الأحوال الجوية

تعليق الحركة الجوية

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بغداد- (د ب أ):

أعلن مطار بغداد الدولي اليوم الأربعاء تعليق الحركة الجوية، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وجاء في منشور عبر صفحة المطار على موقع فيسبوك :"تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن توقف الحركة الجوية لهذا اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية أقل من 500 متر".

وأضاف أن حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية.

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