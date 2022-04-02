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البابا فرنسيس يتوجه إلى مالطا في زيارة تستمر يومين

08:36 ص السبت 02 أبريل 2022
البابا فرنسيس يتوجه إلى مالطا في زيارة تستمر يومين

البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان

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روما- (د ب أ):

توجه بابا الفاتيكان فرنسيس اليوم السبت إلى مالطا، أصغر دولة في الاتحاد الأوروبي، في رحلته الخارجية رقم 36.

ويركز البابا خلال زيارته على العديد من القضايا، من بينها وضع المهاجرين واللاجئين. ويعتزم البابا (85 عاما) خلال زيارته التي تستمر يومين لقاء بعض المهاجرين واللاجئين في مؤسسات خيرية.

وتأتي زيارة بابا الفاتيكان في وقت يشهد توترا جيوسياسيا مع عبور آلاف المهاجرين البحر المتوسط وملايين اللاجئين من أوكرانيا بسبب الحرب .

وتأمل منظمة "سي آي" الخيرية الألمانية أن يساعدها البابا لإيجاد ملاذ آمن في مالطا خلال زيارته من أجل106 مهاجرين على متن سفينة المنظمة.

وتنتظر السفينة "سي آي 4" حاليا قبالة سواحل مالطا، وقال متحدث باسم المنظمة يوم الجمعة "سيكون من اللطيف أن تحدث زيارة البابا تغييرا.. لا يجب أن نفقد الأمل".

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