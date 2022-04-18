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ملك المغرب والعاهل الأردني يبحثان التطورات في القدس

09:50 م الإثنين 18 أبريل 2022
ملك المغرب والعاهل الأردني يبحثان التطورات في القدس

الملك محمد السادس

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الرباط - (د ب أ)

بحث العاهل المغربي الملك محمد السادس، في اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مع نظيره الأردني الملك عبد الله الثاني التطورات والأحداث التي تشهدها القدس والمسجد الأقصى في ضوء ما شهده من اقتحامات للأماكن المقدسة واعتداءات على المصلين، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي.

وبحسب البيان الذي أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد اعتبر العاهلان أن من شأن هذا التصعيد أن يزيد من مشاعر الحقد والكراهية والتطرف وأن يقضي على فرص إحياء عملية السلام بالمنطقة.

ويشهد الحرم القدسي الشريف منذ بداية شهر رمضان مواجهات يومية بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية مع تزامن الأعياد اليهودية خاصة عيد "الفصح العبري" مع شهر رمضان لدى المسلمين.

ويوم الجمعة الماضي ،أصيب أكثر من 150 فلسطينيا واعتقل 400 آخرين خلال اقتحام قوات إسرائيلية المسجد الأقصى المبارك ،فيما أصيب ثلاثة من أفراد الشرطة.

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