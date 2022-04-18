ملك إسبانيا يؤكد على أهمية مصر كشريك محوري في المنطقة

القاهرة - (أ ش أ):

أكد الملك "فيليب السادس" ملك إسبانيا، أهمية مصر كشريك محوري في المنطقة، مرحبًا بالتقدم المحرز على صعيد تطور العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال ملك إسبانيا لوزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، أثناء زيارته الحالية إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار الصداقة التاريخية والعلاقات المتنامية التي تجمع بين البلدين.

كما عبر ملك إسبانيا عن التطلع لتحقيق مزيد من التقدم في العلاقات.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب - خلال اللقاء مع الملك - عن الارتياح للزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة على ضوء تعدد الزيارات والاتصالات المتبادلة وأخرها زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى القاهرة في ديسمبر 2021، ولقاءه بالسيد رئيس الجمهورية، ومن ثم التطلع للبناء على نتائج اللقاءات والاتصالات الناجحة بين قيادتي ومسؤولي البلدين خلال الفترة الماضية.

واستعرض الوزير شكري - خلال اللقاء - الإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة المصرية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتدشين مشروعات كبرى في كافة القطاعات في إطار رؤية مصر 2030، معربًا عن التطلع إلى تعزيز انخراط الشركات الإسبانية في المشروعات التنموية وجهود التحول الأخضر خاصةً في ظل الخطط المصرية الطموحة في هذا الشأن واستضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

وأضاف السفير حافظ أن اللقاء مع ملك إسبانيا تطرق أيضًا لعدد من الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وذلك في ظل حرص البلدين على إحلال الأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي.