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الصين تكثف دعمها المالي للصناعات المتضررة من كورونا

04:10 م الإثنين 18 أبريل 2022
الصين تكثف دعمها المالي للصناعات المتضررة من كورونا

الصين

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بكين - أ ش أ

قال البنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، إن البلاد ستكثف الدعم المالي للصناعات والشركات والأشخاص المتضررين من تفشي فيروس (كوفيد -19)، في إطار عزمها اتخاذ خطوات لتخفيف التباطؤ الاقتصادي.

ونقلت قناة (آسيا نيوز) الإخبارية عن بنك الشعب الصيني المركزي أن السلطات ستوجه المؤسسات المالية لتوسيع الإقراض وتسليم الأرباح للاقتصاد الحقيقي.

وأضاف أنه يتعين على المؤسسات المالية دعم الأفراد المتضررين من فيروس كورونا بطرق أكثر مرونة، من خلال تأخير سداد القروض بشكل معقول وعدم تسجيل القروض المتأخرة، كما أنه يتعين على المؤسسات المالية شراء سندات الحكومة المحلية بشكل مناسب لدعم الاستثمار في البنية التحتية.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الصيني شهد تباطؤا شديدا في مارس الماضي في ظل تضرر الاستهلاك والعقارات والصادرات، مما أدى إلى انخفاض أرقام النمو الذي شهده الربع الأول بشكل أسرع من المتوقع، وضعف التوقعات بازدهاره والتي كانت قد انخفضت بالفعل بسبب قيود كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا.

هذا المحتوى من

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