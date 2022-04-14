وزارة العدل الأمريكية تحقق في ثروة بوتين وأصوله

واشنطن - (د ب أ)

يركز فريق العمل التابع لوزارة العدل الأمريكية والمعني بالتدقيق في ثروة كبار الأثرياء الروس، على الثروة الشخصية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعضاء عائلته، حسبما قال رئيس الفريق في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت الوكالة عن أندرو أدامز، وهو مدعى اتحادي بمدينة نيويورك والذي تم تعيينه لقيادة فريق العمل، قوله "بوتين على القائمة، وقد تم فرض عقوبات عليه. لديه أعضاء في عائلته تم فرض عقوبات بحقهم ،ولذلك فإن هذا بالتأكيد جزء من الجهود التي نقوم بها".

وقال أدامز إن الولايات المتحدة ربما تصل إلى أصول بوتين من خلال التركيز على الأشخاص ،الذين وافقوا على الاحتفاظ بالأصول بالنيابة عنه.

وأضاف أدامز "إخفاء الأصول عبر طرف ثالث هو طريقة شائعة لإخفاء الأصول للأشخاص المدرجين على هذه القائمة.. لن أتفاجأ إذا لم نجد اسم السيد بوتين على وثيقة واحدة".

كانت الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد فرضت عقوبات على بوتين، وابنتيه ووزير خارجيته سيرجي لافروف وابنته على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.