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شكرى يعقد لقاء بواشنطن مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران

07:23 م الأربعاء 13 أبريل 2022
شكرى يعقد لقاء بواشنطن مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران

سامح شكري

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مصر - (أ ش أ)

عقد وزير الخارجية‫ سامح شكري‬⁩ اليوم الأربعاء، بواشنطن لقاء مع روبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، وذلك لتبادل الرؤى حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ويقوم وزير الخارجية حاليا بزيارة إلى العاصمة الأمريكية في إطار تكثيف التواصل والتشاور بين البلدين الصديقين ومواصلة تعزيز كافة أُطر العلاقات الاستراتيجية المتميزة بينهما، وتبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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سامح شكري المبعوث الأمريكي لإيران إيران روبرت مالي

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