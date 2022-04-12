بالصور- محافظ بورسعيد يرافق الشباب في جولة بمدينة "سلام مصر"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

رافق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وفدا من شباب المحافظة، صباح اليوم الثلاثاء، في جولة على عدد من المشروعات العملاقة بمنطقة شرق بورسعيد وفي مقدمتها بمدينة "سلام مصر" الجديدة.

وأشار المحافظ، خلال حديثه إلى الشباب، إلى أن

رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، أصدر قرار تاريخي بمد الحدود الإدارية لبورسعيد لتشمل مدينة "سلام مصر" الواقعة على مساحة 37 ألف فدان، موضحا أن المدينة ستشمل كافة المقومات الصناعية والزراعية واللوجيستية والرياضية والسياحية والاقتصادية، ومناطق سكنية على أعلى مستوى جاري العمل بها وكافة المشروعات الخدمية والتنموية الأخرى.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة تعاون الشباب مع الدولة لاستكمال الإنجاز، وذلك بتعمير أرض "سلام مصر" بعد توفير كافة الخدمات اللازمة لتعميرها بأيدي المصريين.

وتضم مدينة "سلام مصر " في مرحلتها الأولى مشروع الاسكان الاجتماعي الـ9000 الذي يشمل 217 عمارة سكنية كمرحلة أولى، و4 مناطق خدمية ومدرسة ومركز طبي ونقطة شرطة ووحدة إطفاء ومول تجاري وكنيسة ومسجد و نادي اجتماعي، ويجرى تنفيذها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجرى الانتهاء من تنفيذ 63 عمارة مكتملة المرافق بنسبة 100%.

كما يجرى العمل بالتوازي في جميع المشروعات بمدينة بورسعيد الجديدة، حيث جرى انتهاء أكثر من 50% من أعمال إنشاء الجامعة الأهلية، وأكثر من 67 % من إنشاء الجامعة التكنولوجية، حيث تقام الجامعة الأهلية بتكلفة 3,5 مليار جنيه، والجامعة التكنولوجية بحوالي نصف مليار جنيه.