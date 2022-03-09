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"محفوف بالمخاطر".. البنتاجون: لن نزود أوكرانيا بالطائرات المقاتلة

11:05 م الأربعاء 09 مارس 2022
"محفوف بالمخاطر".. البنتاجون: لن نزود أوكرانيا بالطائرات المقاتلة

جون كيربي

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وكالات

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، معارضة واشنطن لإرسال طائرات مقاتلة إلى الجيش الأوكراني موضحًا أن ذلك أمرًا محفوفًا بالمخاطر وربما يؤدي إلى تصعيد المواجهات بين روسيا والناتو، مضيفًا: "سنواصل تزويد أوكرانيا بصواريخ أرض-جو وأنظمة مضادة للدروع".

وأضاف كيربي، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن الأسلحة الدفاعية مثل مضادات الدبابات ومنظومات الدفاع الجوي أفضل وسيلة لدعم كييف عسكريا.

وأعلن عن مشاركة 3 آلاف جندي من مشاة البحرية الأمريكية و20 ألف جندي من الدول الحليفة في تمرين عسكري الأسبوع المقبل.

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