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بايدن: حظر واردات النفط الروسية ستؤلم الروس وستلحق الضرر بنا

06:41 م الثلاثاء 08 مارس 2022
بايدن: حظر واردات النفط الروسية ستؤلم الروس وستلحق الضرر بنا

جو بايدن

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وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حظر واردات النفط الروسي، موضحًا أن ذلك جاء بالتشاور مع حلفائنا، موضحًا: "قرارنا حظر واردات النفط والغاز الروسية لن يكون بلا ثمن في الولايات المتحدة".

وقال بايدن في كلمة مساء الثلاثاء، إن بلاده وحلفائها فرضوا أكبر حزمة عقوبات مؤثرة في العالم دفعت الاقتصاد الروسي للتراجع، مضيفًا أننعمل مع شركائنا الأوروبيين لوضع استراتيجية طويلة الأمد لوقف الاعتماد على النفط الروسي.

وقال إن خطوة حظر واردات النفط الروسية ستؤلم الروس وستلحق الضرر بنا أيضًا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تنتج من النفط ما لا تنتجه كل الدول الأوروبية، مضيفًا أن كل واردات النفط الروسية لن تقبل في الموانئ الأميركية بدءا من اليوم.

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