روسيا: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا نتيجة التخلي عن "التيار الشمالي 2"

روسيا - (ا ش ا)

أكد مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريشيفسكي، أن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا جاء نتيجة التخلي عن مشروع "التيار الشمالي 2".

وقال بيريشيفسكي - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء - إن تشغيل خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" في موعده كان سيلبي مصالح كل من روسيا وأوروبا، ولكن "أصبح المشروع رهينة لمؤامرات سياسية"، معربًا عن أسف بلاده لما حل بالمشروع نتيجة الخلط بين المسائل السياسية والاقتصادية.