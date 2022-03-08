مسرور بارزاني يستقبل السفير الكندي ووفد الأعمال الأمريكي في أربيل

(مصراوي):

استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، في أربيل، السفير الكندي الجديد لدى العراق جريجوري جاليجان.

وهنأ رئيس الحكومة السفير الكندي الجديد على تسلّم منصبه، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه لتوطيد العلاقات بين كندا وإقليم كردستان.

وأعرب السفير الكندي عن سعادته بتسنم مهامه في العراق، وعرض ايجازاً عن برامج كندا وأنشطتها في العراق وإقليم كردستان. كما عبّر عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع إقليم كردستان، ولا سيما في مجالات الاستثمار والزراعة والتكنولوجيا. كذلك أشاد السفير الكندي بتجربة التعايش السلمي بين مختلف مكونات إقليم كردستان.

وتناول الجانبان العملية السياسية في العراق وحرب داعش وأهمية إسناد البيشمركة ودعم إصلاحات حكومة إقليم كردستان.

كما استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، في أربيل، وفداً من مجلس الأعمال الأمريكي - الكردستاني وممثلي عدد من الشركات الأمريكية.

وقدمت ممثلة حكومة إقليم كردستان لدى أمريكا بيان سامي عبد الرحمن، ملخصاً عن أهداف زيارة الوفد التجاري التي أجريت بالتنسيق مع ممثلية حكومة إقليم كردستان في أمريكا ومجلس الأعمال الأمريكي – الكردستاني، والتي ضمت ممثلين عن 12 شركة أمريكية مختلفة في مجالات الأغذية والطاقة والتكنولوجيا والإسكان.

وسلط رئيس الحكومة الضوء على الإصلاحات التي شرعت بها حكومة إقليم كردستان على صعد مختلفة، ويتمثل هدفها الرئيسي بتنويع مصادر الدخل وإرساء بنية اقتصادية متينة في الإقليم.

وأشار رئيس الحكومة إلى العلاقات بين أربيل وبغداد، مشدداً على أهمية حل المشاكل بموجب الدستور، وجدد التأكيد بأن قرار المحكمة الاتحادية العليا إزاء قانون النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستوري وينتهك الحقوق الدستورية للكرد ولا يصب في مصلحة الشعب العراقي، وأضاف: "لن نتنازل عن حقوقنا الدستورية على الإطلاق، وسنواصل في الوقت ذاته الحوار والتفاوض مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل شامل ودستوري للمشاكل العالقة".

واستعرض ممثلو الشركات الأمريكية أعمالهم وبرامجهم في إقليم كردستان والعراق.