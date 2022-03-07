الفلبين ترفع سن الرشد الجنسي من 12 إلى 16 عاما

مانيلا - (د ب أ):

وقع الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي قانونا يرفع سن الرشد الجنسي من 12 إلى 16 عاما، في محاولة لتوفير حماية أكبر للقصر من الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وبموجب قانون الحماية الخاصة للأطفال ضد التحرش والاستغلال والتمييز، تتم إدانة أي بالغ يقيم علاقة جنسية مع شخص دون سن 16 عاما تلقائيا بارتكاب جريمة اغتصاب.

ووقع دوتيرتي القانون يوم الجمعة، وفقا لديوان الرئاسة الذي أصدر القانون اليوم الاثنين.

وقبل القانون، كانت الفلبين تطبق أحد أدنى القيود العمرية للرشد الجنسي في العالم، بعد نيجيريا التي تطبق سن 11 عاما، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

ويرفع القانون المسؤولية الجنائية إذا كان الفرق في السن بين الشريكين لا يزيد على ثلاث سنوات، وإذا ثبت أن إقامة العلاقة الجنسية تمت بموافقة القاصر دون تحرش أو استغلال.

كما قالت اليونيسف إن الإعفاء لا ينطبق إذا كان عمر أحد الطرفين أقل من 13 عاما.

وأشادت السيناتور ريزا هونتيفيروس، المعدة الرئيسية للقانون، بالتوقيع على القانون ، قائلة: "هذا تشريع تاريخي ندين به لأبنائنا منذ فترة طويلة".

وكتبت على تويتر: "لقد فعلناها! ... إنه لشرف عظيم لي أن أكون أحد واضعي هذا القانون. نحو المزيد من القوانين لحماية أطفالنا!".

وأظهرت دراسة مشتركة لمجلس رعاية الأطفال، وهو وكالة حكومية، واليونيسف في عام 2015 أن واحدا من كل خمسة قصر تتراوح أعمارهم بين 13 عاما و17 عاما في الفلبين أبلغ عن تعرضه للعنف الجنسي.

كما أظهرت الدراسة أن واحدا من كل 25 طفلا تعرض لممارسة الجنس بالإكراه أثناء طفولته، بينما كان الجناة في الغالب من أفراد الأسرة.