روسيا وأوكرانيا.. مَن عرقل خروج المدنيين من ماريوبول؟

"كانت ليلة صعبة".. ماذا حدث في العاصمة الأوكرانية؟ ( فيديو وصور)

كتبت – إيمان محمود

بعد التوصل لاتفاق بين الجانب الروسي والجانب الأوكراني، بشأن وقف إطلاق النار مؤقتًا في مدينة ماريوبول الأوكرانية، لفتح ممرات آمنة وإجلاء المدنيين، تضاربت الأنباء حول خروج المواطنين بالفعل ثم بدأت الاتهامات بين البلدين بعرقلة الاتفاق.

وأعلنت موسكو وقفا لإطلاق النار، اليوم السبت، للسماح بإجلاء المدنيين من مدينتين في شرق أوكرانيا، إحداهما ماريوبول، وذلك في ظل دخول الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط مخاوف من بلوغ الأمر إلى حرب المدن، ما ينذر بارتفاعات كبيرة في أعداد الضحايا.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع أن "الجانب الروسي يعلن نظام إسكات السلاح وفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا".

وقال نائب عمدة ماريوبول، بحسب مراسل بي بي سي الموجود في أوكرانيا "جويل غونتر"، تم التوصل للاتفاق صباح اليوم بعد مفاوضات استمرت طوال الليل، وأكدنا بدء وقف إطلاق النار الساعة 9 صباحاً بالتوقيت المحلي".

لكن عمدة مدينة ماريوبول قال قبل قليل إنه طلب من المواطنين العودة إلى منازلهم وأوقف إجلاء السكان لأن الوضع ليس آمناً في الشوارع.

وقال سيرهي أورلوف لـ"بي بي سي" إن هناك قصفا مستمرا في ماريوبول وعلى طول الممر الإنساني المتفق عليه بالقرب من مدينة أوركيف.

وأضاف أن الحكومة الأوكرانية تتحدث مع المسؤولين الروس بسبب خرق وقف إطلاق النار، والمفاوضات لاتزال جارية.

وكانت المدينة في صباح اليوم تستعد لإخراج المدنيين، بعد تجهيز الحافلات، وبلغ عدد الراغبين في التوجه إلى مدينة زابوريجيا ما بين خمسة آلاف وستة آلاف شخص.

أما عدد الراغبين في استخدام السيارات فقد وصل إلى ما بين سبعة آلاف وتسعة آلاف شخص.

وأوضح نائب عمدة ماريوبول "لا توجد قطارات تعمل لأن القوات الروسية دمرت البنية التحتية للسكك الحديدية، وليس لدينا ضمانات حتى الآن من الجانب الروسي بأن وقف إطلاق النار سيستمر غدا."

وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت أوكرانيا، القوات الروسية بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه في مناطق معينة، وتعطيل عمليات الإجلاء في بعض المدن.

وقال أولكسي أرستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني في كلمة بثها التلفزيون، إن روسيا لا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه في مناطق معينة مما يفشل خطة مشتركة تسمح بإجلاء المدنيين من المدن الواقعة على جبهات القتال مثل ماريوبول، حسبما نقلت "رويترز".

أما روسيا، فقد اتهمت أوكرانيا أيضًا بالحول دون عملية الإجلاء، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الجيش الروسي يفعل كل ما في وسعه لضمان عمل الممرات الإنسانية في أوكرانيا، ولديه استعداد للمساعدة في إجلاء الطلاب الأجانب من خاركوف.

كما قال لافروف أن لدى بلاده معلومات تفيد بأن "سلطات ماريوبول الأوكرانية ترفض مرور اللاجئين من المنطقة عبر الممرات الآمنة"، وأشار إلى أن هناك انطباعا أن السلطات الأوكرانية "تستخدم المدنيين رهائن".

واتهمت وزراة الدفاع الروسية أوكرانيا بأنها لم تشكل قوافل إنسانية واستخدمت وقف إطلاق النار المعلن لإعادة تجميع القوات الأوكرانية والكتائب في مواقع دفاعية.