إيران تبرم اتفاقا مع مراقبي وكالة الطاقة الذرية

طهران - (د ب أ):

وافقت إيران على تقديم وثائق لمراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي سوف تساعد في تسوية تحقيق مثار خلاف بحلول 21 مايو، ما يمهد الطريق أمام اتفاق نووي أوسع مع القوى العالمية وعودة محتملة للنفط الإيراني للأسواق العالمية بحلول نهاية العام.

وجرى إعلان الاتفاق، اليوم السبت، في طهران بين مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المحتمل أن يكون الاتفاق بمثابة خطوة إلى الأمام باتجاه استعادة اتفاق يرجع لعام 2015 ، كبح جماح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.

وقال جروسي إن "النهج العملي والبراجماتي" لتقييم الوثائق يجب أن يساعد محققي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الإجابة على الأسئلة بشأن أصل جزيئات اليورانيوم التي تم رصدها في العديد من المواقع غير المعلن عنها.

وأضاف أنه سوف يكون من "الصعب تصور" عودة إلى ما يطلق عليه اتفاق خطة العمل المشتركة الشاملة بدون توضيح التحقيق.

كان أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران،صدر أول أمس الخميس،قد أشار إلى طهران زادت من مخزونها لليورانيوم عالي التخصيب ليصل إلى 33 كيلوا من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 %..

يذكر أن ايران تجرى في فيينا مفاوضات مع مجموعة 4+1، التي تضم فرنسا والمانيا والصين وروسيا وبريطانيا، لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018وقيامها بفرض عقوبات على طهران.

من جانبها ، تخلت إيران عن بعض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق وزادت كمية اليورانيوم المخصب ونسبة التخصيب .