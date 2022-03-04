إقلاع طائرتين لشركة إلى بولندا لإعادة الطلبة المصريون

القاهرة - (أ ش أ):

أقلعت طائرتان تابعتان لشركة "إير كايرو"، مساء اليوم الجمعة، متوجهتين إلى بولندا، ليعود على متنهما إلى أرض الوطن الطلبة المصريون الذين عبروا الحدود الأوكرانية البولندية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.