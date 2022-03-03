كندا ترفع الرسوم الجمركية على الواردات الروسية والبيلاروسية

أوتاوا - (د ب أ):

فرضت كندا رسوما جمركية كبيرة على الواردات القادمة من روسيا وبيلاروس ،في رد فعل من حكومة أوتاوا على الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأعلنت وزيرة المالية الكندية كريستا فريلاند اليوم الخميس، أن حكومة بلادها ستسحب وضعا تجاريا متميزا كانت تمنحه حتى الآن للواردات القادمة من هاتين الدولتين " وبدلا من ذلك ستخضع روسيا وبيلاروس لرسوم جمركية بنسبة 35% على صادراتهما".

وبخلاف ذلك، كانت كوريا الشمالية هي الدولة الوحيدة المستثناة من هذا الوضع التجاري المتميز.

وأضافت فريلاند أن بلادها ستفرض عقوبات على عشرة مديرين في شركتي روزنفت وجازبروم الروسيتين الحكوميتين للطاقة، مشيرة إلى أن كندا فرضت منذ عام 2014 عقوبات بحق أكثر من 1000 شخص ومنظمة.

وفيما يتعلق برفع الرسوم الجمركية، قالت فريلاند إن كندا هي أول بلد في العالم يسحب الوضع التجاري المتميز من روسيا وبيلاروس " ونحن نتعاون بشكل وثيق مع شركائنا وحلفائنا لتشجيعهم على أخذ نفس الخطوة".