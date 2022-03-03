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واشنطن تعلن عقوبات جديدة على نخبة من رجال الأعمال الروس

09:48 م الخميس 03 مارس 2022
واشنطن تعلن عقوبات جديدة على نخبة من رجال الأعمال الروس

البيت الأبيض

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وكالات:

أعلن البيت الأبيض، فرض عقوبات على نخبة من رجال الأعمال الروس، ودمتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، فضلا عن حظر إصدار تأشيرة 19 شخصية روسية بارزة و47 من أفراد عائلاتهم والمقربين منهم.

وقال البيت الأبيض، في بيان، نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الخميس إنه "تم فرض عقوبات على قائمة جديدة واسعة من النخب الروسية، وأفراد أسرهم، وهم: رجل الأعمال البارز بوريس روتنبرغ، وزوجته وولديه، بالإضافة إلى أركادي روتبرغ، وولديه بافيل وإيغور وابنته ليليا، ورئيس بنك فنيش إكونوم الروسي إيغور شوفالوف و5 من شركاته وزوجته وابنه وابنته وشركتها، والسكرتير الصحفي للرئيس بوتين دمتري بيسكوف، ورجل الأعمال الروسي سيرغي شيميزوف وزوجته وابنه وابنته، ورئيس شركة "ترانس نفط" الروسية نيكولاي توكاريف".

وأوضح البيان أنه "تم حظر إصدار تأشيرة لـ19 شخصية روسية بارزة، و47 من أفراد أسرهم والمقربين منهم".

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