أوكرانيا تدعو إلى فتح ممرات إنسانية في المفاوضات مع روسيا

كييف - (د ب أ):

قال مستشار الرئيس الاوكراني، ميخايلو بودولياك، إن أوكرانيا ستدعو إلى فتح ممرات إنسانية خلال المفاوضات مع روسيا، لتمكين المدنيين من النزوح من بلداتهم وقراهم.

وقال على تويتر إن جدول أعمال المفاوضات يشمل أيضا وقفا فوريا لإطلاق النار وهدنة.

كما نشر بودولياك صورة لكلا الوفدين على طاولة المفاوضات في مكان لم يتم الكشف عنه في بيلاروس.

يشار إلى أن هذه هى الجولة الثانية من المحادثات ، وكانت الجولة السابقة قد اجريت يوم الاثنين الماضي ولم تحقق نتائج ملموسة.