الدفاع الروسية: أحكمنا حصار مدينة ماريوبول وسط إحراز تقدم بجنوب أوكرانيا

موسكو - (د ب أ)

قال متحدث باسم وزارة الدفاع في موسكو، إن الانفصاليين الموالين لروسيا "أحكموا حصارهم" حول مدينة ماريوبول ذات الأهمية الاستراتيجية، الواقعة في جنوب أوكرانيا.

وزعم المتحدث إيجور كوناشينكوف، أن القوات سيطرت على ثلاثة مجتمعات أخرى في المنطقة المحيطة بماريوبول، بحسب ما نقلته وكالات الأنباء الروسية. كما أفادت تقارير بأنهم سيطروا على مدينة بالاكليا الواقعة جنوب شرق خاركيف.

ولا يمكن التحقق من هذه الادعاءات بصورة مستقلة.

وكانت الفرصة قد أتيحت لسكان ماريوبول للتوجه شرقا نحو المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في اليوم السابق.

وقال كوناشينكوف مجددا إن روسيا "تتخذ إجراءات لضمان أمن المدنيين"، على الرغم من التقارير المتصاعدة بشأن توجيه ضربات صاروخية على مناطق سكنية حضرية.

في الوقت نفسه، قال المسؤول الدفاعي إن المدنيين يمكنهم مغادرة قرية بورودينكا المحاصرة "من خلال ممر مخصص لذلك".

جدير بالذكر أن العرض يُنظر إليه باعتباره نذير بوقوع هجوم روسي كبير.