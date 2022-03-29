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بولندا تعتزم وقف واردات الفحم الروسية مع استمرار الحرب في أوكرانيا

09:00 م الثلاثاء 29 مارس 2022
بولندا تعتزم وقف واردات الفحم الروسية مع استمرار الحرب في أوكرانيا

الحكومة البولندية

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وارسو - (د ب أ)

وافقت الحكومة البولندية على تشريع لوقف واردات الفحم من روسيا مع استمرار الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا، حسبما قال متحدث باسم الحكومة اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث "نحن ندرك أن هذا ربما يثير تساؤلات قانونية. للأسف، الشكوك لها ما يبررها لكننا لا يمكن أن ننتظر أكثر من ذلك لكي يتصرف الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن".

وقد كانت الحكومة المحافظة القومية في بولندا تطالب بفرض حظر أوروبي على النفط والغاز والفحم من روسيا منذ غزو القوات الروسية لأوكرانيا يوم 24 فبراير.

وقال رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي مؤخرا لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن بلاده ستوقف على الفور وبشكل أحادى واردات الفحم الروسية.

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