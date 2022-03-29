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أيرلندا تطرد 4 دبلوماسيين روس

06:44 م الثلاثاء 29 مارس 2022
أيرلندا تطرد 4 دبلوماسيين روس

وزير خارجية إيرلندا كوفيني سيمون

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برلين - ( د ب أ )

أعلن وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني اليوم الثلاثاء أن بلاده ستطرد أربعة دبلوماسيين روس لم تكن أنشطتهم "متوافقة مع المعايير الدولية للسلوك الدبلوماسي".

وقال كوفيني إن وزارة الخارجية استدعت السفير الروسي وأبلغته بأن الدبلوماسيين الأربعة يتعين أن يغادروا أيرلندا.

وعلى الرغم من هذه الخطوة ، قال كوفيني في بيان إن الحكومة تعتقد أن "القنوات الدبلوماسية بين أيرلندا والاتحاد الروسي يتعين أن تبقى مفتوحة".

وكانت بلجيكا وهولندا قد أعلنتا في وقت سابق أنهما ستطردان دبلوماسيين روس بتهمة التجسس.

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