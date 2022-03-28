وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يتفقون على خطة لمكافحة الاتجار بالبشر وسط حرب أوكرانيا

بروكسل - (د ب أ)

اتفق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي على وضع خطة مشتركة لمكافحة الاتجار بالبشر للمساعدة في حماية المواطنين من أخطار الفرار من الحرب في أوكرانيا.

وتستهدف الاستراتيجية تقديم معلومات للوافدين من أوكرانيا وكذلك تخصيص أرقام ساخنة وعناصر شرطة في القطارات للتعرف على الضحايا وتحسين مراقبة وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول).

كما اتفق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي على خطط لتنسيق استقبال الأطفال من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا لبيان من المفوضية الأوروبية والرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي.

وقال البيان إنه تتم حاليا دراسة وضع خطط خاصة لنقل وتسجيل القاصرين غير المصحوبين بذويهم.